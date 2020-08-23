Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore, Electronic Arts’ın büyük merakla beklenen FIFA 21 oyununun PC sürümünü ön siparişe açtı. FIFA 21, Türkçe dil desteğiyle 9 Ekim’de Playstore’da yayınlanacak. Futbolseverlerin en çok oynadığı oyunların başında yer alan serinin yeni yapımı FIFA 21, gerçekçi futbol tecrübesiyle ön plana çıkıyor. EA Sports’un yayınladığı ve EA Vancouver ile EA Romanya stüdyoları tarafından geliştirilen FIFA 21, Microsoft Windows işletim sistemine sahip PC’lerde 50 GB kaplama alanına ihtiyaç duyuyor.