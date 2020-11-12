Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Google'ın popüler hizmetlerinden bir tanesi olan 'Fotoğraflar'da ücretsiz ve sınırsız fotoğraf depolama imkanı, 1 Haziran 2021 itibarıyla sona erecek. Google'ın bir devri sona erdirme kararı, Google One'ın popüler hale gelmesini sağlamak amacıyla alındı.

Google tarafından yapılan açıklamalara göre 1 Haziran 2021'e kadar Fotoğraflar'da depolanan içerikler, olduğu şekilde kalacak. Yani kullanıcılar, mevcut fotoğraf ve videolarını saklamaya devam edecekler. Ancak 1 Haziran 2021 ve sonraki günlerde çekilen tüm fotoğraf ve videolar, Google One'daki 15 GB'lik ücretsiz depolama hakkına aktarılacak. Eğer buradaki ücretsiz depolama alanı da dolarsa, kullanıcıların ek ücretler ödeyerek Google One planlarını büyütmeleri gerekecek.

GOOGLE ONE FİYATLARI

Google One için oluşturulan internet sitesindeki verilere baktığımızda, 4 farklı plan görüyoruz. Bunlardan bir tanesi zaten 15 GB'lik ücretsiz plan. Google'ın önerdiği plan olan 100 GB'lik depolama alanına aylık 5,79 TL, 200 GB'lik depolama alanına aylık 11,59 TL, son olarak da 2 TB'lik depolama alanına da aylık 28,99 TL ödeyerek sahip olabiliyorsunuz.

Bu arada, Google Fotoğraflar'da 4 trilyon içeriğin olduğu söyleniyor. Üstelik kullanıcılar, her hafta 28 milyar fotoğraf ve video yüklemesi yapıyor.