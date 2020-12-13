Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Kulaklığın 5 bin 299 TL fiyat etiketine sahip iPhone SE modelinden bile pahalı olması kullanıcıları sosyal medyada alay konusu oldu. Apple kullanıcılarına bir sürpriz daha yaparak kulaklıkta yer alan yastığın değişim ücretini 729 lira olarak açıkladı. Tek şarj ile 20 saate kadar müzik dinleme ve sesli görüşme imkânı sunan kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Ayrıca AirPods Max’te bulunan takip özelliği sayesinde kullanıcılar kulaklığı taktığında medyan otomatik olarak oynatılıyor, çıkardığında ise yine otomatik olarak duraklatılıyor. Kulaklığın iOS, iPadOS, watchOS, macOS ve tvOS sürümleri ile uyumlu olduğunun altını çizen Apple, AirPods Max’i Apple dışındaki cihazlarda kullanılması durumunda bütün özelliklerden faydalanılamayacağını belirtiyor.