Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone’un 4 yıl önce sunduğu “Vodafone Yanımda” mobil uygulamasının aylık aktif müşteri sayısı 13 milyona, aylık ziyaret trafiği ise 300 milyona ulaştı. Vodafone abonelerinin her 35 saatte bir kullandığı “Vodafone Yanımda”, Türkiye’nin en aktif kullanılan uygulamaları arasında yer alırken, internet ve teknoloji dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen Webrazzi Ödüllerinde üst üste yılın en iyi mobil uygulamalarından biri seçildi. Vodafone Türkiye Dijital Varlıklar Direktörü Yaprak Çalkan “Vodafone olarak, her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Amacımız, müşterilerimizin akıllı telefonları üzerinden, akıllı telefonları yoksa bilgisayarlarından, dijital platformlarımızı en iyi deneyimle, en basit şekilde, öncelikli kanal olarak kullanmasını sağlamak. Bu hedefle hayata geçirdiğimiz ‘Vodafone Yanımda’ mobil uygulamasıyla müşterilerimize 2020 yılında da tüm işlemlerini tek noktadan yapabilme kolaylığı sunduk. Vodafone olarak, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sunmaya devam edeceğiz” dedi.