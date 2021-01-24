Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Dünya genelinde startup projelerine yapılan yatırım tutarı ise 300 milyar dolarlık hacme ulaştı. StartupMarket CEO’su Serkan Bağçe, özellikle pandemi döneminde evde geçirilen zamanın artmasıyla startuplara yatırımcı ilgisinin arttığını belirterek “2019 yılında yüzde 69 oranında büyüyen startup sektörüne yatırım oranı, 2020 yılında da yüzde 74’lük büyüme kaydetti. Kitle fonlama yasasının çıkması ve bu bağlamda yeni kurulan yerel fonların oluşmasıyla birlikte startuplara yatırımların katlanarak artacağını öngörüyoruz” dedi.