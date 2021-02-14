Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

2020’de kurulan 165 adet yeni girişime yapılan 139 milyon dolarlık yatırımla girişim ekosistemindeki en büyük tutara ulaşıldı. Verilere göre 2019 ve 2020 yılında Türkiye’de en çok yeni girişim kurulan sektör, oyun sektörü oldu. Türkiye’de son iki yılda 141 oyun girişimi kurulduğu kaydedildi. Oyun alanındaki girişimcilere verilen devlet desteklerine dikkat çeken IFASTURK Eğitim, AR-GE ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “Oyun sektörü ülkemizin parlayan yıldızı konumunda. Bu ekosistemdeki girişimcilere şirket kuruluşundan devlet desteklerine, mali danışmanlıktan AR-GE destek ve ihracat destek danışmanlığına kadar geniş bir yelpazede katkı sunuyoruz. Ücretsiz sunduğumuz eğitimlerimizle de yeni girişimcileri destekliyoruz. Oyun sektörünün ülke ekonomisindeki payı hızla artmaya devam edecek” bilgisini verdi.