Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp’ın zorunlun güncelleme kararının yankıları sürüyor.

Dikte ettiği değişiklik sonrası kullanıcı sayısı hızla azalan WhatsApp tepki çeken güncelleme kararı ile ilgili yeni bir açıklama yayınladı.

WhatsApp, 'Güncellememiz Hakkında Daha Fazla Bilgi' başlığıyla paylaştığı yazıda "WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için bu güncellemeleri inceleyip kabul etmelerini kullanıcılara hatırlatmaya başlayacağız" denildi.

Söz konusu yazıda “Daha önce bu güncelleme hakkında çok fazla sayıda yanlış bilgiyle karşılaştık” ifadelerine yer veren WhatsApp, yanlış anlaşılmaları gidermek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edildiğinin altını çizdi.

WhatsApp’ın resmi blog sitesi üzerinden yayınlanan bu yazı WhatsApp’ın gelen tüm tepkilere rağmen geri adım atmayacağı yönünde yorumlandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"WhatsApp’ta işletmelerle sohbet etmenin veya işletmelerden alışveriş yapmanın yeni yöntemlerini sunduğumuzu ve bu yöntemlerin tamamen isteğe bağlı olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Kişisel mesajlar her zaman uçtan uca şifrelidir. Bu sayede WhatsApp kişisel mesajlarınızı okuyamaz ve dinleyemez.

Bu konuda neyi daha iyi yapabileceğimiz üzerine derinlemesine düşündük. Herkesin, geçmişten bu yana uçtan uca şifrelemeyi savunduğumuzu bilmesini ve kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini koruma konusundaki kararlılığımızdan emin olmasını istiyoruz. Bu doğrultuda, değerlerimizi ve güncellemelerimizi doğrudan WhatsApp’ta paylaşmak için artık Durum özelliğimizi kullanıyoruz. İlerleyen günlerde sesimizi daha net bir şekilde duyurmak için çok daha fazlasını yapacağız.

Önümüzdeki haftalarda, WhatsApp’ta güncellemeyle ilgili daha fazla bilgi içeren bir uyarı mesajı yayınlayacağız. Kullanıcılar bu bilgileri kendilerine uygun bir zamanda okuyabilecekler. Ayrıca bize ulaşan endişelere yanıt vermek için bu sayfaya daha fazla bilgi ekledik. Son olarak, WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için bu güncellemeleri inceleyip kabul etmelerini kullanıcılara hatırlatmaya başlayacağız."

TEPKİLER SONRASI 15 MAYIS'A ERTELENMİŞTİ

Facebook’un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gelen tepkiler sonrası 15 Ocak’ta söz konusu yeni şartları 8 Şubat’tan 15 Mayıs’a ötelediğini duyurmuştu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tepkilere neden olan WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi için Rekabet Kurulu harekete geçmiş, kuruldan yapılan açıklamada Facebook ve WhatsApp hakkında resmen soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Rekabet Kurulu ayrıca WhatsApp'la veri paylaşımı zorunluluğunun durdurulduğu bildirilmişti.

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan yazıda söz konusu verilerin Facebook’un faaliyet gösterdiği diğer pazarlarda kullanılmasının ve bunun WhatsApp kullanımı için zorunlu tutulmasının 4054 sayılı Kanun kapsamında yol açtığı endişeler de sıralanmıştı. (NTV)