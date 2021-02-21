Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Teknoloji devinin Türkiye’deki liderliğini ise sektörün tecrübeli ismi Murat Sungur Özkan yürütüyor. Şubat ayı itibarıyla Amazfit markalı akıllı saat ve bileklik ürünlerini Hepsiburada başta olmak üzere çok sayıda e-Ticaret kanalından ve teknoloji mağazasından satışa sunduklarını belirten Özkan, “Eylül 2015’te kurulan Amazfit, geliştirdiği sıra dışı teknolojiler ve yüksek hassasiyetli veri analizi ile uzmanlık alanı olan kişisel sağlık yönetimini ön plana çıkarıyor. Detaylı sağlık takibi, kan ve oksijen satürasyonu ölçümü yapan ve sağlık teknolojisinde en doğru veriyi sunan akıllı saat markası olarak Türkiye’de akıllı saat kullanıcılarına daha önce karşılaşmadıkları bir deneyim sunacağız” dedi. Amazfit GTS 2 1.599 TL, Amazfit GTR 2 1.699 TL, Amazfit GTR 2 Sport ise 1.599 TL fiyatla satışa sunuluyor.

Amazfit akıllı saatlerini, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Japonya dâhil olmak üzere 70’ten fazla ülkede tüketicilerle buluşturuyor. IDC küresel giyilebilir cihaz pazarı izleme raporuna göre firma 2020’nin ilk yarısında İtalya, İspanya ve Hindistan başta olmak üzere çok sayıda bölgede yetişkin saat pazarının en büyük payına sahip. Ayrıca Çin, Almanya, Fransa, Rusya ve Brezilya gibi ülkelerde en çok satan akıllı ürünler arasında yer alıyor.