Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta açıkladığı ‘Uzay Programı’nın ardından 1970'li yıllarda, Fevzi Yertut’un öncülüğünde Türkiye'nin ilk uzay projesi olan ancak destek görmediği için rafa kalkan Feydamid Projesi (Fevzi Yertut Danser Midan), tekrar gündeme geldi. İhlas Haber Ajansı, projenin mimarı Antakyalı Fevzi Yertut’a (90) ulaştı. Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu, elektrik mühendisi Fevzi Yertut, 1960 yılında, 15 elektrik mühendisi arkadaşıyla uzayda uçabilen UFO benzeri araçları hazırladıkları projeyi TÜBİTAK olmak üzere birçok kuruma sunduklarını ancak destek görmediklerini belirtti. Günümüzdeki teknolojinin mekanik teknoloji olduğunu belirten Yertut, "Mekanik teknolojinin ömrü bitmek üzere. Bu teknolojinin ötesinde artık 'Feydamid' teknolojisi başlayacak. Uzaya çıkabilmek için çok sayıda fabrika ve yüklü miktarda para lazım. Hâlbuki Feydamid’in bulduğu uçuş sisteminde masraflar daha az olacak ve buna sahip olan devlet, bütün dünyaya hükmedecek. Bu proje devam etseydi uzaya hâkim olacak, ve dünyanın en zengin ülkesi hâline gelecektik. Uydu göndermek isteyen ülkeler de Türkiye’den izin almak zorunda kalacaktı. Feydamid’in UFO benzeri uçakları izin vermeyince bu uyduları tek tek tahrip eder ve dünyadan da buna kimse müdahale edemezdi. Bizim yaptığımız projede uzay araçları çalıştığı zaman herhangi bir ses çıkarmıyordu. Roketler gibi ateş de çıkarmıyor ve kanatsız olacaktı” dedi.