Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bast bünyesinde gerçekleşen AR-GE çalışmaları sonucunda hayata geçirilen telefon kılıfları, yüzeye tutunan bakterilerin yüzde 99’unu yok ediyor ve hijyen beklentilerinin arttığı bugünlerde telefonlarda ilk günkü gibi temiz bir kullanım sunuyor. Türkiye Akreditasyon Kurumu antibakteriyel sertifikası ve uluslararası SSL sertifikasına sahip olan kılıfların polipropilen özel formülü ile bakterilerin çoğalmasını engellediğini belirten Bast Kurucu Ortağı Kubilay Kuzey Okumuş “Bast’ın özgün formülü, mikroplarla temas ettikten sonra hemen çalışmaya başlıyor ve sadece dört saat içinde yüzde 99,9'a varan hijyen sağlıyor. Ayrıca kullanıcılar, ısıtılan fermuarlı doypack ambalajı açarak ürüne ilk defa kendileri dokunuyor” dedi.

iPhone telefon modelleri ve Samsung Note 10, Huawei P30 Lite Clear, Huawei P40 Lite Clear android cihazlar için üretilen bast teknolojili antibakteriyel telefon kılıflarına bastcase.com, Amazon Türkiye ve Trendyol üzerinden ulaşılabiliyor.