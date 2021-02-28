Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

CBOT imzası taşıyan sanal asistanlar üzerinden gerçekleşen konuşmalar 2020’de 15 kat artarak 400 milyona ulaştı. CBOT'un geliştirdiği sanal asistan projeleriyle şirketlerin çağrı karşılama maliyeti de beşte bir oranına düşüyor. Şirket; ses yapay zekâsı olan CBOT SPEECH ürünüyle de uçtan uca bir müşteri hizmetleri otomasyonu kuruyor. CBOT’un 2020 karnesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CBOT Kurucu ve CEO’su Mete Aktaş “Gelirinin yüzde 40’ını yeniliğe, geliştirmeye ayıran AR-GE odaklı bir şirketiz. Artık şirketlere dijital müşteri deneyimi noktasında bütünsel bir otomasyon sunabiliyoruz. CBOT olarak 2021’de sadece Türkiye’de değil yurt dışındaki kurumların dijital dönüşümlerine öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi.