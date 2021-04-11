Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İnsan hareketlerini, hiçbir entegre sensöre ihtiyaç duymadan sadece görerek taklit edebilen i-toys robotları “zeybek” oynayabiliyor. Diğer halk oyunları ve futbol dahil birçok hareketi görerek taklit edecek olan i-toys robotların gelecek yıl piyasaya çıkması hedefleniyor. AB Plus Bilişim Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan oyuncakların üretimini Gebze'de yapmayı planladıklarını belirterek “i-toys robotları ile oyuncak sektörüne yeni bir nefes getirmek, çocukları bilgisayar, tablet ve cep telefonlarındaki oyun bağımlılığından kurtararak onları gerçek hayatta dokunabilecekleri ve istedikleri gibi yönlendirebilecekleri teknolojilerle buluşturmayı hedefledik. Bu oyuncakların, çocuklarının gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Dünyada bizim i-toys projemizi diğer emsallerinden ayıracak en temel konu, bu projeyi Apple Store gibi çok iddialı bir platform üzerine inşa ediyor olmamızdır. Tek fonksiyonlu olarak değil, sürekli yenilenebilir, değiştirilebilir ve programlanabilir oyuncaklar tasarlıyoruz” dedi.