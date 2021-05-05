Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bin 500 beygir gücündeki BATU'nun ateşlemesinin başarılı şekilde tamamladığını duyurdu. Demir, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Savunma sanayiimiz motor teknolojisinde de emin adımlarla hedeflerine ilerliyor. Tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için BMC Power tarafından geliştirilen bin 500 beygir gücündeki ilk motorumuz BATU’nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti. Bizim mühendisler yapıyor."
Tank motoru Batu ateşlendi: 1500 beygir güç üretiyor
05.05.2021 - 14:55 | Son Güncelleme: 05.05.2021 - 14:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bin 500 beygir gücündeki ilk motorumuz BATU’nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bin 500 beygir gücündeki BATU'nun ateşlemesinin başarılı şekilde tamamladığını duyurdu. Demir, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Kaynak: İHA
Etiketler : Tank motoru,Batu,güç,
787965 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/787965.aspx
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