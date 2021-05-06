Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Mars'a göndermeyi planladığı uzay mekiği Starship'in SN15 prototipinin 5. kez test uçuşunu gerçekleştirdi. Meksika Körfezi'nde yapılan uçuşta yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe çıkan SN15, fırlatıldıktan 6 dakika sonra patlamadan yere inmeyi başardı.

Önceki denemelerde patlamıştı

SN15, geçtiğimiz Aralık ve Şubat ayında yapılan denemelerde iniş yapamayarak düşerken, 3 Mart'taki ve 6 Nisan'daki test uçuşunda ise inişte infilak etmişti.

Starship'in insanlı Mars yolculuğu için kullanılması planlıyor.