Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

15 Şubat tarihinde yayına başlayan Kidolog.com, şu anda Türk Cumhuriyetleri, İngiltere, Fransa, Hollanda gibi 18 farklı ülkeden Türkçe konuşan yüzlerce danışmana hizmet veriyor. “Bilinçli Ebeveynler, Mutlu Nesiller” ilkesiyle yol aldıklarını vurgulayan Kidolog Kurucu Ortağı ve CEO’su Eray Uğurelli, başta İngilizce olmak üzere farklı dil hizmetlerini ekleyerek, bir yıl içinde uluslararası bir marka olmayı planladıklarını belirtti. Kidolog’da ücretsiz ön görüşme, uzmana sor butonu, müsaitlik talebi, yazı, podcast ve video içerikleri gibi ebeveynlerin kolayca ulaşabileceği ücretsiz içerikler bulunuyor.