Türkiye Gazetesi

Bilim dünyasında, Güneş Sistemi’nin çorak ve soğuk gezegeni Mars, ‘Kızıl Gezegen’ olarak tanımlanıyor. Ancak NASA, bu tanımın değişmesini isteyebilir. Çünkü gezegenden gelen fotoğraflar, Mars kayalarındaki tuhaf mor kaplamayı gösteriyor.

National Geographic'in haberine göre, Perseverance Mars'ta ziyaret ettiği hemen hemen her yerde bu gizemli renkleri keşfetti. Peki, bu rengin neden ve nasıl oluştuğuna dair bir fikir var mı?

NASA bilim insanları bu rengin nasıl oluştuğunu henüz çözebilmiş değil. Ancak mor kayaların çeşitli şekil ve boyutlarda oluştuğunu gözlemlediler.

MARS KAYALARI ANALİZ EDİLİYOR

Yakın tarihli bir Amerikan Jeofizik Birliği (AGU) konferansında mor kayalar hakkında veri sunan Los Alamos Ulusal Laboratuvarında jeokimyacı Ann Ollila, sadece “Size gerçekten iyi bir cevabım yok” diyebildi.

Araştırmacılar, kökenini ortaya çıkarıp çıkaramayacaklarını görmek için mor izleri analiz etmeye devam ediyor. Bazı bilim insanları, bu morlukların kimyasal yapısının Mars'ın eski ortamı hakkında ipucu verebileceğini düşünüyor.

Bununla birlikte, canlı organizmaların Dünya'da renkli kaya kaplamaları oluşturduğu biliniyor. Bu nedenle, mor izlerin Kızıl Gezegen’deki hayatın bir göstergesi olabileceğine inanılıyor.

Bilim insanları, Perseverance’ın kayalardan örnek alarak Dünya’ya getirmesini dört gözle bekliyor. Eğer mor kaplamaların bulunduğu kaya örnekleri Dünya’ya ulaşırsa bilim insanları bunları analiz edebilir ve mor izlerin kökenlerini bulabilir. Ancak insanlığı yok edecek güçte korkunç bir uzaylı mantarı bulunmaması temenni ediliyor.

Elon Musk'ın Mars kolonisi planları tehlikede Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in CEO'su Elon Musk, Twitter’da yine dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Mars’ta koloni kurmak isteyen milyarder, doğurganlık oranının düşmesiyle Mars için de yeterli insan bulunamayacağını ileri sürdü.

NASA'nın beklentisi boşa çıktı: Mars göktaşı sonuç vermedi NASA, 1996'da bir göktaşının Mars'ta yaşam kanıtı gösterdiğini iddia etti. O tarihte ABD’nin başkanı Bill Clinton da bir basın toplantısı düzenleyerek heyecanını paylaştı. Ancak pek çok bilim insanının şüpheyle yaklaştığı göktaşının modern tekniklerle analizi NASA’yı haksız çıkardı.