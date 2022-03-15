Türkiye Gazetesi

Yapay zeka sistemiyle geliştirilen Marija, turistlerin Malta hakkında bilgilere erişmesine olanak tanıyacak. Henüz bir aylık olmasına ve öğrenme yolculuğuna yeni başlamasına rağmen, bu bilgi tabanı zamanla büyüyecek ve Malta'daki çoğu şeyi anlamasını sağlayacak.

Marija’ya birden fazla dilde erişilebilen bir mobil uygulama da eşlik edecek. Bu teknoloji sayesinde, Marija gerçek zamanlı olarak etkileşime girebilecek ve herhangi bir soruyu cevaplayabilecek ve hatta şaka bile yapacak.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SANAL VATANDAŞ

Peki, Marija nasıl geliştirildi? VisitMalta ve Reimagine AI şirketleri sanal vatandaşı yapmak için tek bir görüntüye daraltılmış yüzlerce 2B AI (yapay zeka) tarafından oluşturulmuş model oluşturdu. Bu görüntü daha sonra Marija'nın Akdeniz bölgesi ile ilişkili karakteristik ve özelliklere sahip tipik bir Malta kadını gibi görünmesi için 3D olarak hayata geçirildi.

Turizm ve Tüketiciyi Koruma Bakanı Clayton Bartolo, “Teknolojiyi Malta turizmi ile entegre etmek, bu hızlanma çağında ileriye giden yol. Bir zamanlar Akdeniz'in ortasında çorak bir kaya olarak bilinen Malta, bugün, ekonomik büyümede Avrupa'nın en iyi performans gösterenlerinden biri olmakla kalmıyor, aynı zamanda uluslararası sahnede dijital bir kale haline geliyor.” dedi.

Yapay zeka zirvesi için geri sayım başladı Türkiye'nin en kapsamlı yapay zeka zirvesi AI Tomorrow Summit, 11 Mart'ta çevrim içi olarak başlayacak. "Geleceğe Geç Kalmayın" teması ile hareket edilecek etkinliği Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) düzenleyecek.

Türk akademisyenler buldu: Kemik yaşını yapay zeka ile tespit edecek sistem Türk akademisyenler, kemik yaşını yapay zeka ile bir dakikanın altında sürede tespit edecek sistem geliştirdi. İki akademisyenin desteğiyle geliştirilen sistem bütün hastanelere yayılacak.