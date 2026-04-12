Türkiye’nin yerli sermayeyle kurulan millî kuruluşlarından ASPİLSAN Enerji, ürettiği uzun ömürlü bataryalarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gücüne güç katıyor.

Ülkenin savunma sanayisine enerji anlamında katkı sağlayan şirket, şarjlı nikel kadmiyum batarya üretimiyle başladığı yolculuğunda, sivil ve askeri her türlü el, sırt telsizleri, savaş araç gereçleri ile uçak ve helikopterlere ait akü üretebiliyor.

KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ uçakları, GÖKBEY ve ATAK-2 helikopterleri, ANKA ve AKSUNGUR İHA’ları ile TUSAŞ tarafından yürütülen birçok projenin batarya sistemleri ASPİLSAN Enerji tarafından yapılıyor. Enerji depolama teknolojilerinde Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltan ASPİLSAN, 45 yıldır Türkiye’nin stratejik enerji sistemlerine yön veriyor.

"BAĞIMSIZ BİR ENERJİ SİSTEMATİĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir “Lübnan’da, İsrail’in çağrı cihazlarına sızıp bataryalarını sabote ettiği günleri, uçaklarımızın uçmadığı, telsizlerimizin haberleşmediği günleri unutmadık. Tarih tekerrürden ibarettir. O yüzden sağlam ve güçlü bir ordu için bağımsız bir enerji sistematiği çok önemli” dedi.

