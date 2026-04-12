Ambargolara meydan okuyor! KAAN ve HÜRJET’in kalbi ASPİLSAN’a emanet
Türkiye’nin yerli sermayeyle kurulan millî kuruluşlarından ASPİLSAN Enerji, ürettiği uzun ömürlü bataryalarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gücüne güç katıyor.
- ASPİLSAN Enerji, şarjlı nikel kadmiyum batarya üretimiyle başladığı yolculuğunda sivil ve askeri her türlü el, sırt telsizleri, savaş araç gereçleri ile uçak ve helikopterlere ait akü üretebilmektedir.
- KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ uçakları, GÖKBEY ve ATAK-2 helikopterleri, ANKA ve AKSUNGUR İHA’ları ile TUSAŞ tarafından yürütülen birçok projenin batarya sistemleri ASPİLSAN Enerji tarafından yapılmaktadır.
- Enerji depolama teknolojilerinde Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltan ASPİLSAN, 45 yıldır Türkiye’nin stratejik enerji sistemlerine yön vermektedir.
- ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, bağımsız bir enerji sistematiğinin sağlam ve güçlü bir ordu için çok önemli olduğunu belirtmiştir.
Ülkenin savunma sanayisine enerji anlamında katkı sağlayan şirket, şarjlı nikel kadmiyum batarya üretimiyle başladığı yolculuğunda, sivil ve askeri her türlü el, sırt telsizleri, savaş araç gereçleri ile uçak ve helikopterlere ait akü üretebiliyor.
KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ uçakları, GÖKBEY ve ATAK-2 helikopterleri, ANKA ve AKSUNGUR İHA’ları ile TUSAŞ tarafından yürütülen birçok projenin batarya sistemleri ASPİLSAN Enerji tarafından yapılıyor. Enerji depolama teknolojilerinde Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltan ASPİLSAN, 45 yıldır Türkiye’nin stratejik enerji sistemlerine yön veriyor.
MSB'ye 41 akaryakıt ve ikmal vagonu üretilecek
"BAĞIMSIZ BİR ENERJİ SİSTEMATİĞİ ÇOK ÖNEMLİ"
ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir “Lübnan’da, İsrail’in çağrı cihazlarına sızıp bataryalarını sabote ettiği günleri, uçaklarımızın uçmadığı, telsizlerimizin haberleşmediği günleri unutmadık. Tarih tekerrürden ibarettir. O yüzden sağlam ve güçlü bir ordu için bağımsız bir enerji sistematiği çok önemli” dedi.