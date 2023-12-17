Anonymous Sudan hackerları 'Filistinliler'e yönelik görüşü nedeniyle ChatGPT'ye saldırdı

17 Aralık 2023 16:56 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 17:18

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Insider

Dünyanın en büyük hacker gruplarından Anonymous Sudan, son aylarda meydana gelen bazı ChatGPT kesintilerinden sorumlu olduklarını açıkladı. Popüler sohbet botu ChatGPT, 13 Aralık'ta yaklaşık 40 dakika erişime kapanmıştı, üstelik bu, 8 Kasım'daki 90 dakikadan fazla süren kesintiden sonraki en büyük ikinci erişim sorunu olmuştu. ChatGPT'de bu süre zarfında başka kesintiler de olmuştu.

Yapay zeka firması OpenAI son zamanlarda gerçekleşen bu büyük erişim sorunlarının kaynağına ilişkin bir açıklama yapmadı ancak Anonymous Sudan, Telegram kanalında, "Soykırım destekçisi Tal Broda kovulana ve ChatGPT Filistinlilere yönelik insanlık dışı görüşlere sahip olmayı bırakana kadar ChatGPT'yi hedef almaya devam edeceğiz" şeklinde açıklama yaptı.

OpenAI'nin araştırma platformu başkanı Tal Broda, konuya ilişkin bir açıklama yapmazken, hacker grubu, yapay zeka aracına yönelik siber saldırılarının Broda'nın kişisel görüşlerinin yanı sıra ChatGPT'nin verdiği cevaplarla da ilgili olduğunu vurguluyor.

SAM ALTMAN'IN İSRAİL İLE İLİŞKİLERİNE VURGU YAPTI

Anonymous Sudan, Telegram'daki paylaşımında, şirketin "işgal devleti" ile işbirliği ve CEO Sam Altman'ın İsrail ile olan ilişkisi nedeniyle OpenAI ve ChatGPT'yi hedef aldığını belirtti. Ayrıca hackerlar, ChatGPT'nin Filistin'e karşı ve İsrail lehine önyargılı olduğunu ve İsrail'in Filistinlileri "daha fazla baskı altına alabilecek" silahlar geliştirmek için yapay zekayı kullanabileceğini ileri sürüyor.

CNBC'nin haberine göre OpenAI, 8 Kasım'daki kesintinin hedefli bir saldırıdan kaynaklandığını açıkladı. Hackerların, popüler sohbet robotuna erişimi kesmek için "hizmet reddi" veya "DDoS" saldırıları adı verilen bir tekniği kullandığı ortaya çıktı.