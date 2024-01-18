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    Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla tamamladı! Toplam uçuşu 112 saate ulaştı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız hava aracı Bayraktar TB3 SİHA, 15. test uçuşunu da başarıyla tamamladı.TCG Anadolu Amfibi Çıkarma gemisi üzerinde konuşlanacak Bayraktar TB3 böylece toplam uçuşunu da 112 saate çıkardı.

    Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla tamamladı! Toplam uçuşu 112 saate ulaştı
    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, ilk uçuşunu 27 Ekim tarihinde yaptıktan sonra art arda performans testlerinden geçen Bayraktar TB3 SİHA, 15. Sistem Tanımlama Performans Testi'ni de başarıyla tamamladı.

    Bayraktar TB3'ün toplam uçuş saati ise 112 saate ulaştı.

    TCG ANADOLU İÇİN HAZIRLANIYOR

    Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.

    Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için bu yıl içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.

    TÜRKİYE'NİN GÜCÜNDE ÇARPAN ETKİSİ YAPACAK

    Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek.

    Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Baykar
    Haberler > Teknoloji > Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla tamamladı! Toplam uçuşu 112 saate ulaştı
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