Bilgisayar ekranında biri sizi gözetliyor! Microsoft'un tartışmalı hizmeti: Recall

Microsoft yapay zekâ destekli arama hizmeti Recall, teknoloji dünyasında tartışmalara neden oldu. Bilgisayar ekran görüntülerini kullanan yapay zeka için Elon Musk “Bu bir Black Mirror bölümü” dedi. Microsoft, gelen tepkilerin ardından geri adım attı.

ÖMER TEMÜR'UN HABERİ - Microsoft’un yapay zekâ destekli arama hizmeti Recall tartışmalara neden oldu. Windows 11’deki bu özellik, her 5 saniyede bir bilgisayarın anlık görüntüsünü alıyor ve sonrasında yapay zekâ bu ekran görüntüleri içinde arama yaparak aradığınızı bulmanıza yardımcı oluyor.

Ancak bu kadar fazla kullanıcı verisinin kaydedilmesi ve saklanması gizlilik sorununu da beraberinde getiriyor.

Recall ile ilgili tartışmalara dahil olan Elon Musk, “Bu bir Black Mirror bölümü” demiş ve bu özelliği çıktığı zaman hemen kapatacağını söylemişti. Microsoft gelen tepkiler üzerine geri adım attı ve özelliğin isteğe bağlı olacağını duyurdu.

Microsoft’un açıklamasına göre, Windows 11, kurulum sürecinde Recall özelliğinin açık olup olmadığını çok daha net bir şekilde gösterecek. Bu özelliğin çalışması için Windows Hello’nun açık olması ve Recall’un yakaladığı verilere erişmek için kullanıcının varlığını kanıtlaması gerekecek. Microsoft, ayrıca yapay zekânın sakladığı verilere daha iyi şifreleme ekleyeceğini söyledi. Güvenlik araştırmacıları verilerin çoğunun düz metin olarak saklandığını ortaya çıkarmıştı.