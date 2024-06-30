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BTM’nin hedefi dünya birinciliği

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BTM’nin hedefi dünya birinciliği
İstanbul Ticaret Odası, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, Girişimcilik, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), 7 yılda 9 binden fazla girişimciye ve 6 bine yakın girişine destek oldu. BTM’nin yeni hedefi dünya birinciliği.

ÖMER TEMÜR'UN HABERİ - İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan ve dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezinden biri olan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), girişimcilere destek olmaya devam ediyor. Bu yıl 17.si düzenlenen Sahne XL etkinliğinde, ön kuluçka ve kuluçka programlarını başarıyla tamamlayan 18 girişimci sahneye çıktı.

Momentum temasıyla düzenlenen Sahne XL etkinliğinin açılışında konuşan İTO ve BTM Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç “BTM, 7 yılda 9 binden fazla girişimciye ve 6 bine yakın girişime destek oldu. Bu, bir girişimcilik merkezi için rekor bir rakam. BTM’yi fiziksel ve içeriksel olarak büyütüp, Türk girişimciliğinin merkezi yaptığımızın göstergesidir” dedi.

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı da “BTM olarak 7 yıldır yenilikçi fi kirlerle geleceği şekillendirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Geçtiğimiz yıl UBI Global tarafından dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezinden biri seçildik. Bu sene de inşallah hedefi miz dünya birinciliği” ifadelerini kullandı. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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