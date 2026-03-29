On yıllardır küresel bilimin zirvesinde yer alan ABD, liderliği Çin’e kaptırmak üzere. Yeni veriler; makale sayısı, araştırma kalitesi ve teknoloji yatırımlarında Çin’in “yeni bilimsel süper güç” olarak öne çıktığını gösteriyor.

Yapılan son analizler, Çin'in bilimsel makale sayısında ABD'yi geçmekle kalmadığını, aynı zamanda "yüksek etki değerine sahip" çalışmalarda da zirveye yerleştiğini gösteriyor.

Özellikle fizik, kimya ve malzeme bilimi gibi temel alanlarda Çinli araştırmacıların imzası artık en prestijli akademik dergilerin kapaklarını süslüyor.

KRİTİK TEKNOLOJİLERDE "ÇİN KUŞATMASI"

Çin'in yükselişi sadece akademik değil, doğrudan geleceği şekillendirecek sahalarda da hissediliyor. Araştırmaya göre Çin, yapay zeka, kuantum, yarı iletkenler ve yeşil enerji teknolojilerinde ABD’nin kapasitesini zorlamaya başladı.

TRUMP’IN BİLİME KARŞI SAVAŞI

Trump yönetimi, son bir buçuk yılda bilimsel araştırmalara ayrılan fonları keserek 7.800'den fazla araştırma hibesini ortadan kaldırdı, 25.000 bilim insanını devlet kurumlarından uzaklaştırdı ve on milyarlarca dolarlık daha fazla bilimsel fon kesintisi önerdi.

Bilime karşı yürütülen bu savaş, ABD’nin İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana araştırma ve geliştirme yatırımlarında küresel lider olarak sürdürdüğü onlarca yıllık konumunu büyük ölçüde baltalayabilir.

ÇİN’DEN BİLİME BÜYÜK YATIRIM

Nature dergisine göre, doğa bilimleri ve sağlık bilimleri alanında yayınlanan en iyi makaleleri takip eden Nature Index'e Çin'in katkısının 2026 yılının sonuna kadar ABD'ninkinin iki katına çıkması bekleniyor.

Bu arada, Çin hükümeti bu ayın başlarında, önümüzdeki beş yıl içinde genel Ar-Ge harcamalarını en az yüzde yedi oranında artırma sözü verdi. Bu da bilim insanlarının kullanımına sunulacak milyarlarca dolarlık ek bir kaynak anlamına geliyor.

AY PROGRAMI ABD’Yİ ENDİŞELENDİRİYOR

Bunun en çarpıcı örneklerinden biri, Çin’in hızla gelişen uzay programı. Son yirmi yılda, Ay yüzeyine dört robotik uzay aracı gönderildi ve Çin gelecek on yılın sonunda ilk astronotlarını oraya indirmeyi hedefliyor. Çin’in bu hızlı yükselişi ABD’li politikacıları endişelendiriyor.



