Elon Musk'ın güvenlik endişelerini dile getirdiği için Twitter yöneticisini kovduğu ortaya çıktı

7 Aralık 2023 16:12 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 16:12

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: The Guardian

X platformunun, eski adıyla Twitter'ın eski bir yöneticisi, Elon Musk'ın şirketi satın almasının ardından bütçe kesintilerine itiraz ettiği için kovulduğunu iddia ederek dava açtı. Yönetici, Musk'ın yapmayı planladığı bütçe kesintisinin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki güvenlik uygulamalarına ilişkin anlaşmaya ters düşeceğini belirterek, Musk'a itiraz ettiğini söylüyor.

Twitter'ın küresel bilgi güvenliği başkanı Alan Rosa, diğer iddiaların yanı sıra sözleşmenin ihlali, haksız fesih ve misilleme iddialarıyla, New Jersey federal mahkemesinde dava açtı.

Bununla birlikte, önceden adı Twitter olan, şu anda ise X Corp olan sosyal medya devi iddialara ve davaya ilişkin bir açıklama yapmadı.

MUSK'TAN "KOLLUK KUVVETLERİNE BİLGİ VEREN YAZILIMI KAPAT" TALİMATI

Alan Rosa, 28 Ekim 2022'de Musk'ın şirketi satın almasının ardından kendisine departmanının fiziksel güvenlik bütçesini yüzde 50 oranında azaltmasının ve Twitter'ın dünya çapındaki kolluk kuvvetleriyle bilgi paylaşmasına imkan tanıyan yazılımı kapatmasının söylendiğini iddia ediyor.

Rosa, bütçe kısıtlamasına itiraz etme sebebini de açıkladı: 2022'nin başlarında ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile Twitter arasında yapılan, platformun kullanıcıların kişisel bilgilerini kötüye kullandığını iddia eden 150 milyon dolarlık anlaşmayı ihlal etme riskiyle karşı karşıya bırakacağı için Musk'ın önerisine itiraz ettiğini belirtiyor. Anlaşmaya göre, Twitter'ın gizli verileri korumak için gizlilik ve bilgi güvenliği kontrollerini uygulaması gerekiyordu.

Alan Rosa, Musk'ın talebine itiraz ettikten birkaç gün sonra kovulduğunu ileri sürüyor. Tazminat ve cezai tazminat ödenmesini isteyen Rosa, yasal ücret de istiyor.

Twitter'ı satın aldıktan sonra Musk, büyük bir kıyım yaparak maliyetleri düşürmek gerekçesiyle çalışanların yarısından fazlasını işten çıkardı ve o günden bu yana çok sayıda davayla karşı karşıya kaldı. Davacıların geneli, şirketin toplu işten çıkarmalardan önce bilgilendirme yapmadığını; kıdem tazminatını ödemediğini; kadınlara, yaşlılara ve engellilere karşı ayrımcılık yaptığını iddia ediyor. X ise iddiaları reddediyor.