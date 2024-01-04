Erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük'ün uygulamaları kaldırıldı

4 Ocak 2024 15:21 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 15:22

Geçtiğimiz aylarda önce erişime kapatılan daha sonra yeniden aktif edilen Ekşi Sözlük, en son pedofili ve cinsel istismar içerikleriyle gündeme gelmişti. Platformun internet sitesinin erişime engellenmesinin ardından Ekşi Sözlük mobil uygulamaları, mağazalardan kaldırıldı.

Play Store ve App Store'daki Ekşi Sözlük mobil uygulamalarının "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle kaldırıldığı açıklandı.

EKŞİ SÖZLÜK'E NEDEN ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ?

Yüz binlerce kişinin kullandığı Ekşi Sözlük, Aralık ayında pedofili skandalıyla gündeme geldi. Ekşi Sözlük üyesi bir yazar, bir başka üyenin kendisine mesajla ilettiği bebek istismarı görüntülerini platform üzerinden paylaştı. Platformun kendisini engellemeye çalıştığını belirterek olayı sosyal medya ağı X'te yayınladı.

Görüntülerin hızla yayılmasıyla sosyal medyada tepkiler büyüdü, ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. 24 Aralık 2023 tarihinde Ekşi Sözlük'ün internet sitesine erişim engeli getirildi. Ancak platformun "eksisozluk111.com" alan adıyla faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıktı.

ŞEHİTLERE HAKARET EDEN KİŞİLERE GÖZALTI

23 Aralık 2023'te ise Irak'ın kuzeyinde Türk ordusu tarafından gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonları sonucu bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen askerlere ve ailelerine yönelik Ekşi Sözlük platformunda hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen O.K. gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, O.K.'nin evinde 2 adet havalı uzun namlu tüfek, 2 adet havalı tabanca ve 2 adet şarjör, 6 adet kasatura bıçak ve 1 adet muşta ele geçirildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlerimize yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılmıştır." şeklinde bir açıklama yaptı.