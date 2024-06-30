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Haberler > Teknoloji > GlassHouse e&enterprise’a satıldı! Gemini artık Türkçe

GlassHouse e&enterprise’a satıldı! Gemini artık Türkçe

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
GlassHouse e&amp;enterprise’a satıldı! Gemini artık Türkçe
Gemini, Honor, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin BT altyapı hizmet sağlayıcısı GlassHouse’un yüzde 100 hissesinin, e&’in grup şirketlerinden e& enterprise’a satışına ilişkin hisse devir sözleşmesi imzalandı.

ÖMER TEMÜR'UN HABERİ - Türkiye’nin BT altyapı hizmet sağlayıcısı GlassHouse’un yüzde 100 hissesinin, e&’in grup şirketlerinden e& enterprise’a satışına ilişkin hisse devir sözleşmesi imzalandı. Hisse devrinin Rekabet Kurumunun onayın ardından tamamlanması bekleniyor. Son altı yılda cirosunu üç kat artırarak sektördeki yerini sağlamlaştıran GlassHouse, yeni dönemde müşterilerine, yönetilen bulut yetkinlikleriyle uluslararası standartlarda ve çok daha yenilikçi BT hizmetleri sunmayı planlıyor.

GlassHouse e&enterprise’a satıldı! Gemini artık Türkçe - 1. Resim

HEY GOOGLE!

Google’ın yapay zekâ modeli Gemini, artık Türkçe olarak mobil uygulama aracılığıyla kullanılabiliyor. Peki Gemini uygulamasına nasıl erişebilirsiniz? Android sisteminden Gemini’yi erişmek için Gemini uygulamasını indirin veya Google Asistan aracılığıyla kaydolun. Kullandığınız telefona bağlı olarak Gemini’yi köşeyi kaydırarak, güç düğmesine basarak veya “Hey Google” diyerek kullanabilirsiniz

DEEPFAKE AVCISI TELEFON

Honor, Şanghay’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC), deepfake görüntüleri tespit eden yeni yapay zeka özelliğini tanıttı. Honor bu özelliği ile insan gözünün fark edemeyeceği kusurları, görüntü netliği, ışıklandırma ve video taraması ile tespit edebiliyor. Videonun deepfake olduğunun tespit edilmesi durumunda kullanıcıya uyarı bildirimi gösteriliyor.

 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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