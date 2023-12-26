Her şirketin bir Copilot'u olacak

26 Aralık 2023 12:12 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 12:12

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - "Microsoft Copilot Teknolojileri ile Yapay Zekanın Yeni Çağı” başlıklı etkinlikte konuşan Özbilgin, yapay zekanın internetin icadından bu yana teknoloji dünyasındaki en büyük kırılım olduğunu söyledi.

Microsoft’un yapay zeka temelli teknolojilere yılda 27 milyar dolar Ar-Ge yatırımı yaptığına dikkat çeken Özbilgin, “Öncelikle yapay zeka ve bulut arasındaki ilişkinin anlaşılması gerekiyor. Bulut dediğimiz aslında gezegen çapında çalışan bir süper bilgisayar. Dünyadaki en büyük bulut bilişim kapasitesine sahip şirket de Microsoft. Yapay zeka bugün yapabildiklerini bulut bilişimin ölçeği sayesinde yapabiliyor. LLM (Large Language Models) dediğimiz büyük dil modellerinin gerçek zamanda hesapladığı parametre sayısı trilyonları aşmış durumda. Bu kapasite sadece bulut üzerinde mevcut olduğu için, bulutsuz bir yapay zeka yetkinliği düşünmemiz mümkün değil. Bir de işin sorumluluk boyutu var ki bunu çok ciddiye alıyoruz. Yapay zekanın işlediği veriyle ne yaptığımızı açıklamak, şeffaf bir anlayışla hesap vermek zorundayız. Microsoft bünyesinde 350 kişilik bir ekip sadece responsible AI dediğimiz sorumlu yapay zeka ve etik yapay zeka üzerine çalışıyor. Ne mutlu bize ki bu ekibin başında da bir Türk olan Ece Kamar var. Yapay zekanın regülasyonu, geliştirilme ilkeleri ve çıktıların filtrelenmesi gibi konular üzerinde hassasiyetle çalışıyorlar” dedi.

SETUR SEYAHAT CHATBOT'U OLUŞTURDU

Microsoft Türkiye Müşteri Deneyiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç da hem yapay zekayı bugünkü potansiyeline taşıyan süreçlerden hem de Microsoft ile OpenAI’ın iş birliğinden bahsetti. Yantaç, “OpenAI 2015’te kuruldu ancak 2019’da ‘bizim çok güçlü bir bulut işletim sistemine ihtiyacımız var’ dedikleri noktada Microsoft ile iş birliği sağladılar ve Azure üzerinde yeni dil modelleri üzerinde çalışmaya başladılar. 3 ayda 100 milyon kullanıcıya ulaşan ChatGPT teknolojisini biz de Copilot adı altında tüm Microsoft programlarına entegre ederek bunu kişisel yapay zeka asistanınız gibi kullanmanızı sağlıyoruz. Hızla bir sunum mu hazırlamanız gerekiyor? Copilot’a nasıl bir sunuma ihtiyacınız olduğunu söylüyorsunuz, hazırlıyor. Metin güzel ama görsel içime sinmedi derseniz sizin için animasyon ekliyor; üstüne bunu bir de konuşma metni formatında istiyorum derseniz, onu da yapıyor. Bunun yanında müşterilerimize kendi copilot’larını oluşturma imkanı sunuyoruz. Copilot ile bir seyahat chatbot’u oluşturan Setur bunun çok başarılı bir örneği. Bugün Antalya’da tatil yapmak isteyen bir kişi, Setur’un seyahat chatbot’una aklına takılan tüm soruları sorarak hayalindeki tatil planını kendi kendine yapabiliyor” diye konuştu. Copilot üzerinden elde edilen tüm çıktıların fikri mülkiyetinin kullanıcıya ait olduğunu da sözlerine ekleyen Yantaç, herhangi bir telif sorunu yaşanması durumunda ise Microsoft’un devreye girerek sorumluluğu üzerine aldığını dile getirdi.

MAİLLERİNİZİ SİZİN ADINIZA KONTROL EDİYOR

Etkinlikte Microsoft Teknoloji Merkezi Teknik Çözüm Mimarı Mustafa Aşıroğlu ile Microsoft Türkiye Üretkenlik Çözüm Satış Uzmanı Merve Deniz de “Uygulamalı Örneklerle Microsoft 365 Copilot” başlıklı bir demo sunumu gerçekleştirdi. Merve Deniz “Kullanıcıların yüzde 90’dan fazlası Copilot sayesinde zamandan tasarruf ederek katma değeri yüksek işlere odaklanabildiğini belirtiyor” derken; Mustafa Aşıroğlu ise Copilot ile çalışma hayatının nasıl kolaylaştığına dikkat çeken örnekler paylaştı. “Copilot, Outlook’ta sizin için önemli mailleri ön plana çıkarıyor, özetliyor, cevap yazmanız gerektiğinde ‘Şu excel dosyasına bak, muhtemel satış tahminlerini de ekleyerek benim adıma bu maile bir cevap yaz’ şeklinde komut verebiliyorsunuz. Öte yandan örneğin bu maili kendi ekibinize yollayacaksanız, daha samimi bir dilde yazmasını isteyerek çıktıları bireyselleştirebiliyorsunuz. Çevrimiçi bir toplantıya geç kaldıysanız, sizden önce kimin hangi konuda konuştuğunu öğrenebiliyorsunuz” diyen Aşıroğlu, tüm bu servislerin Microsoft arama motoru Bing üzerinden ücretsiz bir şekilde bireysel kullanıma açık olduğunu söyledi. Global çapta Copilot’u deneyimleyen ilk 600 şirket arasında yer alan Arçelik ve Enerjisa Üretim’in konuk edildiği Müşteri Deneyimi Paneli’nde ise markaların Copilot entegrasyon süreçlerine ve deneyimlerine değinildi.