Jeep Gladiator'e tank ayarı! Zombi istilasına karşı gelecek

19 Aralık 2023 16:38 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 16:39

Amerikalıların "dünyanın sonuna" karşı geliştirdiği hayatta kalma senaryoları meşhurdur. Bu defa da otomobil uzmanları sahnede. Bir grup otomobil tutkunu, Jeep marka araca yaptıkları modifikasyonlarla aracı adeta bir tanka çevirdi ve bunun bir zombi istilasına karşı hayatta kalmak için güvenli liman olacağını iddia ediyorlar.

150 bin sterlin değerindeki Jeep "Hellfire" kevlar korumalı bir kaplamaya ve çeyrek inç kalınlığında çelik ön ve arka tamponlara sahip. Ancak kaputun altındaki tüm güçle Corvette LS3 V-8 ve Cummins Turbodiesel ile 3,7 saniyede 60 mil/saat hıza ulaşabiliyor. Bu özelliğiyle aracın, zombilerin üzerinden geçmek gibi "kıyamet" senaryolarında aktif olarak kullanılabileceğini söylüyorlar.

İÇ MEKANI ŞAŞIRTTI

Florida merkezli Apocalypse Manufacturing, araçları tanka dönüştürmesiyle ünlü. Gladiator modeli 5 metre uzunluğundayken, modifikasyonlar sonucunda "Hellfire"ın uzunluğu başka bir aksın eklenmesiyle 6 metreyi geçti.

Öte yandan, asıl şaşırtıcı olan ise aracın iç mekanının oldukça modern görünmesi. Deri dikişler ve son teknoloji cihazlarıyla aracın iç mekanı yeniden tasarlandı.

Süspansiyon da değiştirildi ve bu da artık 40 inçlik arazi lastiklerine takılabileceği anlamına geliyor.

BMW M2 ile aynı şekilde, 500 beygir gücünden başlayıp 850 beygir gücüne kadar çıkan çok sayıda motor tipi sunulmaktadır. Şirket, otomobilin debriyajları çok çabuk yakacağını düşündüğü için manuel şanzıman sunmuyor.

Araçta ayrıca 360 derecelik kızılötesi kameralar ve yüksek çıkışlı LED farlar bulunuyor. Ancak ekstra alanın tamamı ucuz değil; en ucuz modeli 150 bin sterlin fiyatla geliyor.

Tank tipi araç modifikasyonu, üretici firmalar ve otomobil markalarının hayranları arasında gittikçe daha popüler hale geliyor. 2019'da Ruslar 100 bin sterlin değerindeki İngiliz yapımı Bentley'i alıp yüksek hızlı bir askeri tanka dönüştürmüştü.