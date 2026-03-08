Motorola, 10 yıl aradan sonra Türkiye’ye resmî olarak geri dönüyor. Lenovo, yapay zekâ destekli yeni nesil cihazlarıyla mobil pazardaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

ÖMER TEMÜR- Motorola, yaklaşık 10 yıllık aranın ardından Türkiye pazarına resmî olarak geri dönüyor. Motorola markalı telefonların nisan ayında satışa sunulması bekeniyor.

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, Lenovo’nun 2025 yılını toplam PC pazarında %24,4 pay ile lider kapattığını belirterek, “Akıllı telefon segmentindeki bu yeni hamleyle Türkiye’deki varlığımızı güçlendireceğiz” dedi.

Öte yandan Lenovo, Mobil Dünya Kongresi’nde iş dünyasından yeni nesil yapay zekâ cihazlarını, modüler konseptlerini ve Lenovo Qira’yı tanıttı.

Modüler PC mimarisi, gözlüksüz 3D dizüstü bilgisayar konsepti, katlanabilir oyun konsolu ve birleşik AI ekosistemi vizyonuyla fuarda yerine alan firma “Herkes İçin Daha Akıllı Yapay Zekâ” vizyonunun günlük kullanıma nasıl yansıdığını somut örneklerle gösterdi.



