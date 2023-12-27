New York Times, ChatGPT ve Microsoft'u dava etti! Medya devi, milyarlarca dolarlık tazminat mı istiyor?

27 Aralık 2023 17:46 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 17:49

The New York Times, milyarlarca dolarlık yasal ve fiili tazminat ile korunan materyallerini kullandığı gerekçesiyle yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT ve benzeri sohbet robotları hakkında telif hakkı davası açtı. Gazetenin iddiasında, yapay zeka şirketlerinin, gazetenin yerine geçecek ürünler oluşturmak amacıyla ödeme yapmadan haberleri kullandığı belirtiliyor.

Dava edilen şirketler arasında ChatGPT'yi geliştiren yapay zeka devi OpenAI ve yazılım devi Microsoft da bulunuyor.

"MİLYARLARCA DOLARLIK YASAL VE FİİLİ TAZMİNAT"

Peki, telif hakkı davasının sebebi ne? The New York Times, OpenAI ve Microsoft'un, gazetenin milyonlarca makalesini ChatGPT gibi sohbet robotlarını eğitmek için kullandığını ve bu robotların şu anda bir bilgi kaynağı olarak gazeteyle rekabet ettiğini iddia ediyor.

Öte yandan, New York Times, popüler yapay zeka robotlarını geliştiren firmalara yazılı eserleriyle ilgili telif hakkı davası açan ilk büyük Amerikan medya kuruluşu oldu.

Dava, Manhattan'daki Federal Bölge Mahkemesi'nde açıldı. NTV'nin haberine göre, davada maddi bir talepte bulunulmadı ancak "milyarlarca dolarlık yasal ve fiili tazminat" ile The Times'ın telif hakkıyla korunan materyallerini kullanan chatbot modellerinin ve eğitim verilerinin imha edilmesi isteniyor.

The Times, dava ettiği yapay zeka geliştiricisi şirketleri gazetenin yerine geçecek ürünler oluşturmak için içeriğini ödeme yapmadan kullanmakla, potansiyel olarak izleyicileri ve geliri saptırmakla suçluyor.

Dava dilekçesinde ayrıca, yapay zeka tarafından üretilen yanlış bilgiler nedeniyle The Times'ın markasına gelebilecek potansiyel zararın altı çiziliyor ve bağımsız gazeteciliğin korunmasının önemi vurgulanıyor.