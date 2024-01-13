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    Sıra elektrik motorlu yolcu uçaklarında

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Hollanda’da havacılık şirketi Elysian, Delft Teknoloji Üniversitesi ile birlikte yüzde 100 elektrikli yolcu uçağı geliştirmeye çalışıyor.

    Sıra elektrik motorlu yolcu uçaklarında
    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MEHMET EMİN ARVAS - Havacılık ve uzay mühendisliği araştırmacısı Reynard de Vries, E9X adı verilen elektrikli uçakların 90 kişiyi taşıyabileceğini ve durmak zorunda kalmadan 800 kilometre kadar uçabileceğini söyledi.

    De Vries, elektrikli yolcu uçaklarının 2033’e kadar hizmete gireceği tahmininde bulundu. Bu tasarımdan önce endüstri uzmanları, elektrikli hava yolculuğunun yalnızca küçük uçaklarla sınırlı olacağı ve bir şarjla en fazla 300 kilometre katedilebileceğini düşünüyordu.

    Elektrikli uçaklar için en büyük problem, elektrik bataryasının ağırlığı. Uzmanlar, Boeing 737 büyüklüğündeki bir uçağın 35 ton bataryaya ihtiyaç duyacağını belirtiyor.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UçakElektrik
    Haberler > Teknoloji > Sıra elektrik motorlu yolcu uçaklarında
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