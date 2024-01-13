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Sıra elektrik motorlu yolcu uçaklarında
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Sinem Eryilmaz
Hollanda’da havacılık şirketi Elysian, Delft Teknoloji Üniversitesi ile birlikte yüzde 100 elektrikli yolcu uçağı geliştirmeye çalışıyor.
MEHMET EMİN ARVAS - Havacılık ve uzay mühendisliği araştırmacısı Reynard de Vries, E9X adı verilen elektrikli uçakların 90 kişiyi taşıyabileceğini ve durmak zorunda kalmadan 800 kilometre kadar uçabileceğini söyledi.
De Vries, elektrikli yolcu uçaklarının 2033’e kadar hizmete gireceği tahmininde bulundu. Bu tasarımdan önce endüstri uzmanları, elektrikli hava yolculuğunun yalnızca küçük uçaklarla sınırlı olacağı ve bir şarjla en fazla 300 kilometre katedilebileceğini düşünüyordu.
Elektrikli uçaklar için en büyük problem, elektrik bataryasının ağırlığı. Uzmanlar, Boeing 737 büyüklüğündeki bir uçağın 35 ton bataryaya ihtiyaç duyacağını belirtiyor.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi