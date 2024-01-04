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    Sony'den beklenen açıklama, PlayStation Türkiye distribütörü belli oldu

    PlayStation Türkiye için beklenen haber geldi. Teknoloji devi Sony’nin PS hizmetinin dağıtımından sorumlu Türkiye distribütörü belli oldu.

    Sony&#039;den beklenen açıklama, PlayStation Türkiye distribütörü belli oldu
    Teknoloji Haberleri  / TGRT Haber

    Türkiye pazarından çekileceği iddia edilen Sony cephesinde yeni bir gelişme meydana geldi. Sony’nin Türkiye operasyonlarıyla ilgili ortaya atılan iddialar, bu yılın başlarında Sony’nin Türkiye’den çekileceği ve resmi PlayStation distribütörünün Bilkom olacağını işaret ediyordu. Ancak bugün ortaya çıkan sürpriz gelişme, tüm okları tersine çevirdi.

    Nihayet, Sony'nin PlayStation hizmeti için Türkiye distribütörlüğü konusunda beklenen isim açıklandı. 

    TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ TEZ ELEKTRONİK OLDU 

    PlayStation'ın resmi distribütörü Tez Elektronik olarak açıklandı. Tez Elektronik, günümüzde Esse Grup çatısı altında faaliyet göstermekte olup, Mart 2017’den bu yana SONY DI ürün grubu Türkiye distribütörü olarak görev yapıyor.

    Daha önce ortaya atılan iddialarda, Sony’nin Türkiye’deki operasyonlarını yeniden yapılandıracağı ve kamera dışındaki bölümlerin faaliyetlerini yıl sonuna kadar durduracağı belirtilmişti.

    Bunun yanında, diğer ürün gruplarındaki çalışmaların dağıtımının Bilkom gibi firmalara devredileceği ifade edilmişti. Ancak Tez Elektronik’in seçilmesi, PlayStation’un Türkiye’deki varlığını sürdüreceği ve bu süreçte bir dizi değişiklikle karşılaşabileceğimiz anlamına geliyor.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: TGRT Haber
    Playstation
    Haberler > Teknoloji > Sony'den beklenen açıklama, PlayStation Türkiye distribütörü belli oldu
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