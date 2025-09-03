Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tekirdağ'da TEKNOFEST coşkusu! İnsansız kara araçları yarışacak

Tekirdağ'da TEKNOFEST coşkusu! İnsansız kara araçları yarışacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Teknoloji Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da Türk savunma sanayiinin gururu Aselsan öncülüğünde düzenlenen İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması bugün başladı. Kentte TEKNOFEST coşkusu getiren yarışma 7 Eylül'e kadar devam edecek.

Tekirdağ'da bu yıl ilk kez düzenlenen İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması, TEKNOFEST coşkusunu şehre taşıdı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Stadyumu'nda 3-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından gelen 28 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katıldı. Geliştirdikleri insansız kara araçlarıyla prova çalışmalarına başlayan öğrenciler teknoloji üretiminde ülkenin geleceğine de katkı sunuyor.

Tekirdağ'da TEKNOFEST coşkusu! İnsansız kara araçları yarışacak - 1. Resim

"BU YARIŞMAYI ASELSAN ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜZENLİYORUZ"

Yarışmayla ilgili açıklama yapan T3 Vakfı Marmara 3. Bölge Sorumlusu Emrah Hekim, "Tekirdağ'da ilk kez TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı yarışması düzenliyoruz. Daha önce bu tarımsal kara aracı yarışması olarak düzenleniyordu. Bu yarışmayı Aselsan öncülüğünde düzenliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve öğrencilerden oluşan 28 takım mevcut. 262 öğrencimizi şu an Tekirdağ'da misafir ediyoruz. 5-6 ve 7 Eylül'de yarışmalarımız başlayacak. Buradaki alana müthiş bir teveccüh var. Sağ olsun Tekirdağ halkımız TEKNOFEST'i çok sevdi. Katılım çok güzel inşallah yarışmalar başladığında ziyaretçi sayısını daha da yükseleceğini düşünüyoruz. Aselsan yetkilileri, TEKNOFEST Genel Sekreterimiz Cumartesi günü burada olacak. 7 Eylül'de de bir ödül törenimiz olacak" dedi.

Yarışmalar 7 Eylül'de ödül töreniyle sona erecek.

Tekirdağ'da TEKNOFEST coşkusu! İnsansız kara araçları yarışacak - 2. Resim

Tekirdağ'da TEKNOFEST coşkusu! İnsansız kara araçları yarışacak - 3. Resim

