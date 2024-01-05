Togg'dan CES 2024 duyurusu, Las Vegas'a gidiyor

5 Ocak 2024 16:15 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 16:16

Togg, 2022 ve 2023'te katıldığı dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'e (Consumer Electronic Show) bu yıl katılacağını duyurdu. Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı kapsamında Togg'la birlikte CES 2024'e katılmaya hak kazanan 50 Türk teknoloji girişimi, Las Vegas'ta yerli teknolojileri tanıtacak. İstanbul Kalkınma Ajansının açıklamasına göre, CES 2024'e katılacak 50 Türk teknoloji girişimi ile paydaş ve temsilcilerden oluşan 150 kişilik heyet ABD'ye gidecek.

YERLİ OTOMOBİL TOGG, LİSTELERİ ALT ÜST ETTİ

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) 2023 yılı otomotiv pazar verileri, İstanbul'da düzenlenen ODMD Gladyatör Ödülleri Töreni'nde açıklandı. Verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılında yıllık bazda yüzde 57,4 büyüdü. Böylece sektörde ilk kez 1 milyon rakamı aşılarak 1 milyon 232 bin 635 satışa imza atıldı. Daha önce en yüksek satış 983 bin 720 adetle 2016 yılında yapılmıştı.

Markaların satış rakamlarına bakıldığında Togg, geçen ay 6 bin 11 adet, satışa başladığı 2023 yılı mayıs ayından 2023 sonuna kadar ise toplam 19 bin 583 adet T10X'i kullanıcılarla buluşturdu. Böylece Togg, elektrikli otomobil satışlarında zirvede yer alırken, onu 12 bin 150 satışla Tesla izledi. ODMD raporunda, Tesla markasına ait verilerin, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlendiği kaydedildi.

TOGG, 20 OCAK'TA GENEL SATIŞLARA BAŞLIYOR

Öte yandan, Togg araçları için genel satışlar yakında başlayacak. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre, 6-10 Ocak'ta,yapılan çekilişte yedek listede yer alan ve konfigürasyon yenileme yapmak isteyen kullanıcılar, 15-19 Ocak'ta, 2023 yılında yapılan çekilişe katılıp kazanamayan kullanıcılar sipariş verebilecek. Genel sipariş dönemi ise 20 Ocak ve sonrasında başlayacak.