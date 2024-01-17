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    Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi onlarca kentte coşkuyla takip edilecek... İşte belirlenen yerler

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Türkiye, tarihinde ilk defa bir vatandaşını uzaya gönderecek olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyor. Halk, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın gece yarısından sonra başlayacak uzay yolculuğu için bir araya gelecek. İstanbul, Ankara, Trabzon, Konya, Mersin ve Gaziantep başta olmak üzere pek çok şehirde etkinlikler düzenlenecek.

    Türkiye&#039;nin ilk insanlı uzay görevi onlarca kentte coşkuyla takip edilecek... İşte belirlenen yerler
    Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın gece yarısından sonra başlayacak uzay yolculuğunun, çeşitli illerde bilim merkezleri ve meydanlardaki etkinliklerle takip edileceğini bildirdi. Kacır, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu nedeniyle düzenlenecek etkinliklere ilişkin paylaşım yaptı.

    İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin heyecanın yeri göğü saracağını belirten Kacır, gece yarısından sonra saat 01.11'de Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuğunun başlayacağını hatırlattı.

    Bakan Kacır, fırlatma töreni nedeniyle nefeslerin tutulacağı o anları herkesin ekranları başında izleyebileceğine işaret ederek, "Bu tarihi heyecan, bilim merkezlerimizdeki ve meydanlardaki etkinliklerle takip edilecek." ifadesini kullandı.

    ALPER GEZERAVCI FIRLATMA NERELERDEN TAKİP EDİLECEK? 

    Bakan Kacır'ın paylaşımında yer alan bilgilere göre, Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, İstanbul, Trabzon, Konya, Aksaray, Muş, Kayseri, Antalya, Gaziantep bilim merkezlerinden, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nden, İstanbul Taksim ile Ankara Kızılay meydanlarında kurulan planetaryumlardan, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ve Mersin Silifke Meydanı'ndan izlenecek.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Alper Gezeravcı
    Haberler > Teknoloji > Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi onlarca kentte coşkuyla takip edilecek... İşte belirlenen yerler
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