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    Uzayın en karanlık noktasına gidecek! 5 yıllık yolculuk başladı

    Hindistan, X-ray Polarimetre (XPoSat) gözlem uydusunu uzaya fırlattı. Uzayda 5 yıl kalacağı tahmin edilen XPoSat, kara delikler gibi astronomik nesneleri inceleyerek, uzayın en karanlık noktası hakkında bilgi toplayacak.

    Teknoloji Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Hindistan, bir uzay misyonunu daha başarıyla gerçekleştirdi. Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumu (ISRO) tarafından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 09.10’da Sriharikota Adası'ndaki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden uzaya bir gözlem uydusunun başarıyla fırlatıldığı belirtildi.

    KARA DELİKLERİ İNCELEYECEK

    Açıklamada, X-ray Polarimetre (XPoSat) uydusunun uzayda kara delikler gibi astronomik nesneleri inceleyeceği aktarıldı. Misyonun amacının bilim insanlarının kara delikler hakkında sahip olduğu bilgileri geliştirmek olduğu vurgulanırken, ISRO Başkanı Sreedhara Panicker Somanath, “Önümüzde heyecan verici bir dönem olacak” dedi.

    Uzayın en karanlık noktasına gidecek! 5 yıllık yolculuk başladı

    5 YIL KALABİLİR

    Maliyeti yaklaşık 30 milyon dolar olan XPoSat’ın uzayda 5 yıl kalacağı tahmin ediliyor.

    Hindistan, başarıyla gerçekleştirdiği bu misyonla ABD’den sonra astronomik nesneleri incelemek üzere uzaya gözlem uydusu gönderen 2'inci ülke oldu.

    Hindistan, Chandrayaan-3 insansız uzay aracını taşıyan roketi 14 Temmuz'da Sriharikota Adası'ndaki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatmıştı. Söz konusu uzay misyonu Hindistan’a yaklaşık 75 milyon dolara mal olurken, Hindistan'ın 2008'de Ay'a ilk yolculuğunu gerçekleştiren Chandrayaan-1 Ay'da su molekülleri keşfetmişti. Chandrayaan-2 ise 2019'da başarılı bir şekilde yörüngeye girmiş ancak Ay yüzeyine inişi başarısız olmuştu.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    HindistanUzay
    Haberler > Teknoloji > Uzayın en karanlık noktasına gidecek! 5 yıllık yolculuk başladı
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