Xiaomi, yeni akıllı telefonları Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro modellerini Türkiye’de kullanıcıların beğenisine sundu.

ÖMER TEMÜR- Mobil fotoğrafçılıkta sınırları zorlayan özel seri; Leica iş birliğiyle geliştirilen kamera teknolojileri, dev batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor.

50 megapiksellik ana kamera ile desteklenen T Serisi’nde bir ilk olarak Leica 5x telefoto kamera bulunuyor.

OIS destekli bu sistem; 30 santimetrelik makro çekimlerden, 10x optik yakınlaştırmaya ve 120x yapay zekâ destekli ultra yakınlaştırmaya kadar geniş bir çekim yelpazesi sunuyor.

ÖNERİLEN HABERLER TEKNOLOJİ Xiaomi 17T Serisi 7.000 mAh batarya ile geldi

Ayrıca Pro modeli, 4K çözünürlükte 60 fps sinematik video kaydı yapabiliyor. Leica Live Moment çekim modu ise deklanşör öncesindeki duyguları ve hareketleri anlık kaydederek fotoğrafları adeta yaşayan, duygu yüklü anılara dönüştürüyor.

Xiaomi 17T Pro, 7.000 mAh gibi devasa bir kapasiteyle gelerek normal kullanımda iki güne varan pil ömrü vadediyor. Cihaz, 100 W kablolu ve 50 W kablosuz HyperCharge teknolojisiyle hızla şarj oluyor. Daha kompakt bir yapı sunan Xiaomi 17T modeli ise 6.500 mAh bataryası ve 67 W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Xiaomi 17T 49.999 TL’den, Xiaomi 17T Pro ise 64.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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