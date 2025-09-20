Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yapay zekâ yarışında Gemini zirvede! 4 günde 12 milyon yeni kullanıcı

Google’ın yapay zekâ uygulaması Gemini, yeni Nano Banana özelliğiyle App Store’da zirveye çıktı. Sadece dört günde 13 milyon yeni kullanıcı kazanan uygulama, dijital yaratıcılığı yeniden tanımlıyor.

Google, yapay zekâ alanında OpenAI ile rekabette önemli bir başarı yakaladı. Şirketin Gemini uygulaması, Apple’ın App Store’da ücretsiz uygulamalar listesinde zirveye çıkarak, üç yıl önce yapay zekâ devrimi başlatan ChatGPT’yi geride bıraktı.

Başarının arkasında, Gemini’nin “Flash” modelinin bir parçası olan Nano Banana adlı yeni resim düzenleme özelliği bulunuyor. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde fotoğraflarını birleştirip metin komutlarıyla yaratıcı görseller oluşturabiliyor. Özellik, kısa sürede büyük ilgi görerek Gemini’nin kullanıcı tabanını hızla büyüttü.

Uygulamanın başındaki Josh Woodward’ın açıklamalarına göre, Nano Banana dört gün içinde 13 milyon yeni kullanıcı kazandırdı ve toplam kullanıcı sayısı 23 milyona ulaştı. Kullanıcılar, uygulamaya 500 milyondan fazla fotoğraf yükledi. Talebin yoğunluğu nedeniyle hafta sonu geçici kullanım limitleri getirildi.

Google’ın tüketici yapay zekâsındaki yükselişi, yatırımcıların da dikkatini çekti. Alphabet kısa süre önce 3 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Nvidia, Microsoft ve Apple gibi devlerin kulübüne katıldı. Şirket hisseleri bu yıl yüzde 33 artarken Nasdaq’ın yüzde 16’lık kazancını geride bıraktı. 

Gemini uygulamasının Temmuz ayı itibarıyla 450 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunuyordu. Yeni özelliklerle bu sayının daha da artması bekleniyor, Google yapay zekâda çıtayı yükseltmeye devam ediyor.

