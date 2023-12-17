Yöneticinin söylediğini yap, yaptığını yapma

17 Aralık 2023 04:46 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 04:48

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - BT yazılım ve araştırma şirketi İvanti’nin Avrupa, ABD, Çin, Japonya ve Avustralya’da 6.500’den fazla üst düzey yönetici, siber güvenlik uzmanı ve ofis çalışanıyla yaptığı görüşmeler sonucunda hazırladığı rapora göre yöneticilerin neredeyse tamamı (%96) “kurumlarının siber güvenlik görevini en azından orta düzeyde desteklediklerini veya bu konuya yatırım yaptıklarını” iddia ediyor, yüzde 78’i kurumun zorunlu güvenlik eğitimi verdiğini, yüzde 88’i “kötü amaçlı yazılım ve kimlik avı gibi tehditleri tanımaya ve bildirmeye hazır olduklarını” söylüyor. Buna karşın hatırlaması kolay parolalar kullanan yöneticilerin oranı yüzde 77, kimlik avı bağlantılarına tıklayanların oranı yüzde 35 ve iş uygulamaları için varsayılan parolaları kullanma oranı ise yöneticilerde yüzde 24 olarak ortaya çıkıyor.