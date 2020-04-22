Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elli yıl önce Türkiye’de imalat söz konusu değildi. Hazır ürünlerin ithalatı şeklinde ilerliyordu. Daha sonra yerli jeneratörcüler oluşmaya başladı yavaş yavaş. İlk başta hazır bir jeneratörün üzerine kabinini, yan ekipmanlarını yapmak şeklinde gerçek- leşti. Ondan sonra motor, alternatör, kontrol cihazı ayrı ayrı yapılmaya, monte edilmeye başladı. Bugün geldiğimiz süreçte artık Türkiye; motor, alternatör, kontrol cihazını, her şeyini üretebilir hâle geldi. En büyük değişim bu...

Eskiden biz çok ciddi, neredeyse tamamen ithalat yapar durumdayken, şu anda ihracatçı konumuna geldik. Bugün onlarca firmanın olduğu jeneratör sektörü 250 milyon dolarlık bir piyasa büyüklüğüne sahip...