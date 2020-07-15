Böylelikle 2020 yılında yapılan ikna çalışmaları neticesinde toplam 106 teröristin teslim olması sağlandı. İlerleyen süreçte, terör örgütündeki çözülmenin artarak devam etmesi bekleniyor.
Gri Liste’de yer alan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu
15.07.2020 - 14:38 | Son Güncelleme: 15.07.2020 - 14:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda; Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucunda, terörden arananlarda Gri Liste’de yer alan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,terörist,
718187 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/718187.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER