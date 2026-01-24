Anadolu Ajansı
Fenerbahçe evindeki derbiyi kazandı
Fenerbahçe Medicana, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligdeki 15. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 4. yenilgisini yaşadı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim
Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas (Gizem Örge, Ghani, Sude Hacımustafaoğlu, Arelya Karasoy)
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kisal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Tuna Aybuke Özel, Dilay Özdemir, Meliha Diken, Smrek, Maglio, Plummer)
Setler: 25-12, 25-23, 18-25, 25-22
Süre: 106 dakika (20, 32, 25, 29)
