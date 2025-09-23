14 saatte pişiyor! Kelle paçaya talep giderek artıyor

Soğuk günlerin vazgeçilmezi olan kelle ve pöç tandır ürünleri, odun ateşinde 14 saat pişiyor.

Konuyla ilgili işletme sahibi Ertan Altınbaş "Tamamen doğal pöç, kelle tandır ve paça yapıyoruz. 14 saat odun ateşinde pişen ürünlerimiz var. Bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖZELLİKLE KIŞ AYLARINDA ÇOK TERCİH EDİLİYOR"

Altınbaş; kış aylarının yaklaşması ve havaların soğumasıyla beraber ürünlerinde tercih ve talebin arttığını söyledi. Kelle paça çorbasının kolajen ve fosfor açısından şifa deposu olduğunu belirten Altınbaş; "Kış mevsimimiz de geldi zaten. Ürünlerimiz özellikle kış aylarında çok tercih ediliyor." dedi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE ÇOK FAYDALI

İnsanların daha çok bağışıklık sisteminin güçlenmesi için hem kolajen hem fosfor açısından oldukça zengin olan bu ürünleri doğal olarak tüketmeleri gerektiğini vurgulayan Altınbaş, "Kelle paçaya çok yoğun talep var. Özellikle pöç tandırda ilgi yüksek. Pöçün hem tandırını hem çorbasını yapıyoruz ve yemelerini tavsiye ediyoruz. Bütün ürünlerimiz fırında ve odun ateşinde kemik iliği suyu ile yapıyoruz. Bu yüzden sağlık için çok faydalı." dedi.