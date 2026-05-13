Alzheimer hastalığının 10-20 yılda sinsice ilerleyen bir hastalık olduğunu belirten uzman isim, hastalığa dair bilinmeyenlere dikkat çekti. “Beynimiz 30'lu yaşlarda küçülmeye başlıyor. 60'lı yaşlar bilişsel dönemin zirvesi” diyen Doç. Dr. Mustafa Seçkin belirtileri sıraladı.

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Seçkin, 10-20 yıl gibi uzun bir dönemde sinsice ilerleyen Alzheimer hastalığına dikkat çekerek önemli açıklamalar yaptı.

Seçkin, yaşlı kişilerdeki yeni ortaya çıkan davranışların dikkate alınması gerektiğini belirterek “Bellek, dikkat, konuşma, anlama, planlama, karar verme gibi işlevlerin yanı sıra kişilik değişiklikleri ve duygu durum bozuklukları da bu alanın kapsamındadır. Özellikle yaşlı bireylerde yeni ortaya çıkan davranışsal değişimler ciddiye alınmalıdır” dedi.

20 yılda sinsice ilerleyen hastalık! 60 yaş ve üzeri risk altında… Belirtilerini anlamak çok zor

HER UNUTKANLIK ALZHEİMER DEĞİL

Dr. Seçkin unutkanlık ve kafa karışıklığının her zaman Alzheimer anlamına gelmediğini belirterek beyin tümörleri, enfeksiyonlar, hidrosefali, beyin-damar hastalıkları ve COVID sonrası gelişen beyin sisi gibi farklı nedenlerin de benzer belirtilere yol açabileceğini söyledi.

“BEYNİMİZ 30'DAN İTİBAREN KÜÇÜLÜR”

Seçkin, şöyle konuştu:

Beynimiz 30'lu yaşlardan itibaren küçülmeye başlar. Bu da yaşlanmanın olumsuz etkilerini, özellikle 60 yaşından itibaren yaşamamıza neden olur. Bu yaş grubunda beyin-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet gibi hastalıkların da beyin üzerindeki olumsuz etkileri belirginleşmeye başlar. Öte yandan 60'lı yaşlar beynin sinaptik yoğunluğunun en yüksek olduğu dönemdir. Sinaptik bağlantıların yoğunluğu yaşla beraber artan bir bilişsel rezerve sahip olmamıza yardımcı olur.

PARKİNSON'A BENZER BULGULAR

Alzheimer'dan sonra demansa en sık neden olan hastalığın Lewy cisimcikli demans olduğunu belirten Seçkin, bu hastalığın Parkinson'a benzer bulgular gösterebildiğini açıkladı.

65 yaş altında ise en sık görülen demans tipinin frontotemporal demans olduğunu belirten Seçkin, bu hastalarda kişilik ve davranış değişikliklerinin ön planda olduğunu ifade etti.

NELER RİSKİ ARTIRIYOR?

Dr. Seçkin genetik yatkınlığın önemli olduğunu belirten Seçkin; hareketsizlik, sosyal izolasyon, kötü beslenme, düşük eğitim düzeyi ve hava kirliliğinin Alzheimer riskini artırdığını belirtti.

