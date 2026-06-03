Bodrum Yalıkavak'ta iki top dondurmanın 700 TL'ye satılması üzerine Ticaret Bakanlığı haksız fiyat artışından işlem başlattı. Yaz sezonuyla birlikte İstanbul ve Fethiye'de de benzer dondurma vurgunlarının yaşanması, özellikle tatil beldelerindeki fahiş fiyat fırsatçılığını yeniden gözler önüne serdi.

Her yaz fahiş fiyatlı lahmacunlarıyla tartışma konusu olan Bodrum, bu kez dondurma fiyatlarıyla ortalığı ayağa kaldırdı.

Sıcaklıkların artması ve yaz sezonunun açılmasıyla birlikte dondurma en popüler lezzet haline gelirken, Bodrum Yalıkavak’taki bir işletmenin iki top dondurmayı tam 700 liraya satması bardağı taşıran son damla oldu. Neredeyse 1 kilo kıyma fiyatına satılan dondurma sosyal medyada büyük tepki çekince, Ticaret Bakanlığı anında devreye girdi.

2026 yazına 'dondurma vurgunu' damga vuracak! İki topuna 1 kilo kıyma parası istediler

Dondurmanın, lokasyona ve konuma göre en fazla 50, 60 veya 70 lira bandında seyretmesi gerekirken Yalıkavak'ta uygulanan bu fahiş fiyat tarifesi cezasız kalmadı.

2026 yazına 'dondurma vurgunu' damga vuracak! İki topuna 1 kilo kıyma parası istediler

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN JET HAMLE

Yaşanan skandalın ardından Ticaret Bakanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte özellikle turizm bölgelerinde ve tatil beldelerinde denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirten bakanlık yetkilileri, Bodrum Yalıkavak'ta faaliyet gösteren o işletmeye baskın yaptı.

2026 yazına 'dondurma vurgunu' damga vuracak! İki topuna 1 kilo kıyma parası istediler

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bodrum Yalıkavak'ta faaliyet gösteren söz konusu işletmede, Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen denetimlerde; 3 ürün için Haksız Fiyat Artışı kapsamında tutanak düzenlenmiş, ayrıca 4 ürün için Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılık nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin haklarını korumaya, fırsatçılıkla mücadele etmeye ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasını önlemeye devam edeceğiz."

DONDURMA VURGUNUNDA İLK VUKUAT DEĞİL

Bodrum'daki 700 liralık dondurma skandalı akıllara durgunluk verirken, bu durum son haftalarda yaşanan ilk 'dondurma vurgunu' değil.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Fethiye'de yaşanan iki benzer olay da gündeme bomba gibi düşmüştü:

2026 yazına 'dondurma vurgunu' damga vuracak! İki topuna 1 kilo kıyma parası istediler

İSTANBUL'DA 3 TOP DONDURMAYA 840 TL

İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde 3 top dondurma için tam 840 TL ödeyen bir vatandaş, sosyal medyada paylaştığı video ile fiyatlara isyan etmişti.

Fiyat listesinin görünür olmadığını ve dondurmanın üzerine eklenen çikolata sosu için bile ekstra ücret alındığını belirten vatandaş, "Bunun adı enflasyon değil arkadaşlar. Bunun adı resmen 'kazıklanmak'. Bizi çok güzel kazıklıyorlar" sözleriyle tepki göstermişti.

2026 yazına 'dondurma vurgunu' damga vuracak! İki topuna 1 kilo kıyma parası istediler

FETHİYE'DE ALMAN TURİSTE "KÜLAH" OYUNU

Muğla’nın Fethiye ilçesinde ise bir Alman turist, bir top dondurma için 190 TL, dondurmanın konulduğu külah için ise ayrıca 60 TL ödemek zorunda kalmıştı.

Toplamda 250 TL hesap ödeyen yabancı turist, "Bu normal mi?" sözleriyle şaşkınlığını gizleyemeyerek fiyatlara büyük göstermişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası