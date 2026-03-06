Van Başkale'de yoğun kar yağışı sonrası kapanan yolları açmak için ekipler, yer yer 3 metreyi aşan kar kütleleri arasında çalışma yürütüyor. İş makinelerinin güçlükle ilerlediği bölgede oluşan dev kar tünelleri, yağışın şiddetini gözler önüne serdi.

Olumsuz hava şartları sonucu ulaşıma kapanan yolları açmak için belediyelerin karla mücadele ekipleri seferber oldu. Özellikle sınır mahalleleri ve sınır bölgesine ulaşım sağlayan güzergahlarda yoğun mesai harcayan ekiplerin geceleri gündüzleri bir. Zorlu doğa şartlarına rağmen ekipler nefes almadan mücadele ediyor.

İş makinelerinin kar kütleleri arasında ilerlemekte güçlük çektiği bölgede, çalışma yapılan bazı noktalarda kar kalınlığının 3 metreyi aştığı görüldü. Ekiplerin hummalı çalışması sonucu açılan yollarda oluşan dev kar tünelleri, bölgedeki yağışın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.



Dondurucu soğuklara rağmen ilçenin birçok noktasında faaliyetlerini sürdüren ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

