50 tavukla başladı, 400'e çıktı! Kira ödemekten bıkınca hayatının fırsatını yakaladı
Manisa’da artan kira fiyatları nedeniyle şehir hayatını bırakıp köyüne dönen 32 yaşındaki Levent Sertkaya, kurduğu gezen tavuk çiftliğiyle üretime başladı. 50 tavukla başladığı üretimi 400’e çıkaran Sertkaya, günlük yüzlerce yumurtayı pazarlarda satarak geçimini sağlıyor.
Manisa'nın Köprübaşı ilçesine bağlı Killik Mahallesi'nden 9 yıl önce Manisa merkeze taşınan Levent Sertkaya, son yıllarda artan yaşam maliyetleri ve ev kiralarının yükselmesi nedeniyle 2023 yılında köyüne geri dönme kararı aldı.
Şehirde kiraların neredeyse asgari ücret seviyesine çıktığını belirten Sertkaya, köyüne dönerek kendi işini kurmaya karar verdi. Mahallesinde bin tavuk kapasiteli bir kümes kuran Sertkaya, gezen tavuk yumurtası üretimine başladı.
GÜNDE 325 YUMURTA
Üretime 50 tavukla başladığını ve bugün 400 tavukla devam ettiğini söyleyen Sertkaya, günlük ortalama 325 yumurta elde ettiğini belirtti. kendi geçimlerini kazanmaya başladıklarını ve ürettiği yumurtaları günlük olarak paketleyip müşterilerine ulaştırdığını ifade eden Sertkaya, "Şimdilik 400 tavuk ile başladım. Günlük yaklaşık 325 yumurta alıyoruz. Yumurtaları hemen müşterilerimize ulaştırıyoruz. Köprübaşı'ndaki müşterilerime veriyorum, ayrıca Köprübaşı ve Salihli pazarlarında da satış yapıyorum" dedi.
HAYVANLARINI DOĞAL BESLİYOR
Tavukların doğal beslenmesine önem verdiğini vurgulayan Sertkaya, tarlasının bir bölümüne yonca, mısır ve çeşitli yem bitkileri ektiğini söyledi. Günlük olarak yumurtaları tek tek topladığını belirten Sertkaya, ürünlerin doğal olması nedeniyle müşterilerden olumlu geri dönüşler aldığını dile getirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, çamurun içinde beslenen hayvanlar için harekete geçti
KABUĞU BİLE FARKLI RENK
Ailesinin de zaman zaman üretim sürecinde kendisine destek verdiğini kaydeden Sertkaya, "Müşterilerden çok güzel dönüşler alıyorum. Burada beslenen tavukların yumurtası, kabuğu bile farklı bir tonda oluyor. Lezzeti de bambaşka. Uzun zaman böyle yumurta yemeyenler köyde ürettiğimiz yumurtayı yiyince ‘yumurtanın tadını unutmuşuz' diyor. Bu da bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.
Şehir hayatının artık zorlaştığını belirten Sertkaya, büyük şehirlerde trafik, gürültü ve kapalı ortamlarda uzun saatler çalışmanın insanlarda stres oluşturduğunu ifade ederek, köyde üretim yapmanın kendisi için daha huzurlu bir yaşam sunduğunu söyledi.