Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Afyonkarahisar’da patates üretim oranlarını açıkladı. 2017 yılında Afyonkarahisar’da 473 bin 16 ton patates üretildiğini aktaran Akyol, “2017 yılında patates üretim miktarı en yüksek 5 il sırasıyla, Niğde 835 bin 200 ton, Konya 567 bin 76 ton, Afyonkarahisar 473 bin 16 ton, İzmir 396 bin 130 ton ve Kayseri 351 bin 270 ton olurken patates üretim miktarı en düşük 5 il sırasıyla Kırıkkale, Rize, İstanbul, Kocaeli ve Karabük olmuştur. 2017 yılı verilerine göre, Afyonkarahisar ilindeki patates üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 0,8 azalarak 473 bin 16 ton olarak gerçekleşmiş olup Afyonkarahisar ili, bu üretim miktarı ile Türkiye üretiminin yüzde 9,9’unu karşılamaktadır. Afyonkarahisar ili, bu değerle en fazla patates üretimi yapan 3. il konumundadır.



Ege Bölgesinde en fazla patates üretilen il Afyonkarahisar

Ege bölgesinde en fazla patates üretilen ilin Afyonkarahisar Olduğuna dikkat çeken Akyol, “2017 yılında Ege Bölgesi illeri arasında en fazla patates üretimine sahip il 473 bin 16 tonluk üretimle Afyonkarahisar ili olurken en az patates üretime sahip olan il ise 643 tonla Denizli ilidir. 2017 yılı verilerine göre Afyonkarahisar ilinde patates üretiminin en fazla olduğu 5 ilçe sırasıyla Sandıklı 172 bin 719 ton, Şuhut 98 bin 481 ton, Dinar 61 bin 411 ton, Merkez ilçesi 42 bin 604 ton ve Bolvadin 34 bin 544 tondur. Afyonkarahisar ilinde, patates üretiminde en fazla verim 4 bin 314 kg/da ile Sultandağı ilçesinde, en az verim ise bin 776 kg/da ile Hocalar ilçesindedir.