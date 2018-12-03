Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastane önünde iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.H.S., K.S., B.S., T.Ç. ve V.Ç. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan M.H.S.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kavganın kantin ihalesi nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. Polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberi ile kapatırken, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.