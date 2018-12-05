Valilik, yaptığı açıklamada, termal otelin kazan dairesinde henüz belirleyemeyen bir sebeple yangın çıktığını, yangına itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiğini belirtti. Valilik, ”Otelde kalan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu tahliye edilmiş olup, içeride kalan vatandaşlarımızın olup olmadığıyla ilgili çalışmalar devam etmekte. Dumandan etkilenen 20 vatandaşımız 112 acil sağlık birimleri tarafından hastanelere sevk edildi” dedi.
Hatay'daki otel yangınından 20 kişi etkilendi
Hatay'daki otel yangınında 20 kişi dumandan zehirlendi
05.12.2018 - 10:48 | Son Güncelleme: 05.12.2018 - 11:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay Valiliği, Erzin ilçesinde bir termal otelde sabah saatlerinde çıkan yangında 20 kişinin dumandan etkilendiğini bildirdi.
Valilik, yaptığı açıklamada, termal otelin kazan dairesinde henüz belirleyemeyen bir sebeple yangın çıktığını, yangına itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiğini belirtti. Valilik, ”Otelde kalan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu tahliye edilmiş olup, içeride kalan vatandaşlarımızın olup olmadığıyla ilgili çalışmalar devam etmekte. Dumandan etkilenen 20 vatandaşımız 112 acil sağlık birimleri tarafından hastanelere sevk edildi” dedi.
Etiketler : hatay,termal otel yangın,haberler,
591955 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/591955.aspx
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