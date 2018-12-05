Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilik, yaptığı açıklamada, termal otelin kazan dairesinde henüz belirleyemeyen bir sebeple yangın çıktığını, yangına itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiğini belirtti. Valilik, ”Otelde kalan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu tahliye edilmiş olup, içeride kalan vatandaşlarımızın olup olmadığıyla ilgili çalışmalar devam etmekte. Dumandan etkilenen 20 vatandaşımız 112 acil sağlık birimleri tarafından hastanelere sevk edildi” dedi.

Hatay'daki otel yangınından 20 kişi etkilendi